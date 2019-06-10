أخبار مصر | مدير جايكا الشرق الأوسط يزور مركب خوفو الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير جايكا الشرق الأوسط يزور مركب خوفو الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار صباح اليوم السيد Sakamoto Takema مدير الجايكا في الشرق الاوسط وأوروبا والوفد المرافق له مشروع مركب خوفو الثانية للوقوف على آخر التطورات التي يمر بها المشروع، وكان في استقبالهم ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، وعيسي زيدان مدير الترميم بالمشروع، وهيروماسا كروكوتشي مدير الجانب الياباني.

ومن ناحيته قال زيدان، إن مدير الجايكا حرص علي مشاهدة عملية رفع الاخشاب من حفرة المركب وإدخالها الي معامل الترميم بالموقع باستخدام الطرق العلمية المتبعة في ذلك.

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و قد استمع إلى شرح لخطوات الترميم التي تتم لجميع القطع الخشبية المستخرجة، و اعمال التوثيق التي يقوم بها فريق العمل بإستخدام التصوير ثلاثي الابعاد (الليزر سكان)لجميع القطع الخشبية.

وأشار ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، إلي أن السيد Sakamoto Takema قد أعرب عن بالغ سعادته بالمراحل التي وصل إليها المشروع متمنياً التوفيق والنجاح للمشروع ولفريق العمل، موضحا أن فريق العمل قام باستخراج ما يقرب من ١٠٦٠ قطعة خشبية من إجمالي ١٢٦٠قطعة، وتم ترميم ١٠٣٠قطعة، ونقل ٨٢٤ قطعة خشبية الي المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وجدير بالذكر أن مشروع مركب خوفو الثانيه مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشى الدوليه اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا وبدعم من الجايكا.