أخبار مصر | من داخل اللجان.. ضبط 4 طلاب سربوا "الاقتصاد والإحصاء" عبر الـ"واتس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من داخل اللجان.. ضبط 4 طلاب سربوا "الاقتصاد والإحصاء" عبر الـ"واتس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت لجان المتابعة اضطلاع عدد من طلاب مدارس ( الاتحاد العربي الحديثة بكفر الشيخ - أم المؤمنين الإعدادية بنات بمغاغة بالمنيا - كفر المنصورة للغات بالمنيا - دكتور إبراهيم مدكور بأبو النمرس بالجيزة ) بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحاني مادتي ( الاقتصاد - الإحصاء ) اليوم الاثنين، عبر تطبيق المحادثات النصية الخاص بالهواتف المحمولة ( واتس أب ) عقب بدء الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على مستقبل طلاب الثانوية العامة.

وتم التعامل فنيا فور تداول تلك الصفحات، وتحديد القائمين على نشرها وضبطهم وهم 4 طلاب داخل مقار لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في نشر تلك الصفحات.

وكما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجنة بتلك المدرس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب المقار لجان الامتحانات بهواتفهم المحمولة.

وتجدر الإشارة إلى سابقة تحذير وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور من إصطحاب أبنائهم الطلاب لهواتفهم المحمولة داخل مقار لجان الامتحانات لتجنب إلغاء امتحاناتهم.