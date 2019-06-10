أخبار مصر | وزيرة الصحة: استلام مستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد منتصف الشهر الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: استلام مستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد منتصف الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة التجهيزات الجارية بمستشفى الرمد التخصصي، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وجاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي استمرت ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم استلام المستشفي منتصف شهر يونيو الجاري، مشددة على تجهيزها وفقا لأعلي معايير الجودة.

كما كلفت وزيرة الصحة والسكان الدكتور محمد بلطية، مدير معهد روض الفرج للعيون بالقاهرة بالإشراف على مستشفي الرمد التخصصي ببورسعيد، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات أمراض العيون بالتأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد تفقدت أمس الأحد، عدد من المنشآت الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، وعقدت عدد من الإجتماعات لمتابعة التجهيزات الجارية للمنظومة الجديدة.