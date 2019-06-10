أخبار مصر | بيان هام لـ"التعليم" بشأن امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

التعليم: 7 حالات غش بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء اليوم الإثنين.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم،

أن ذل حدث في إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، وإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا، وإدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة.

وتابع أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.



ورصدت غرفة العمليات قيام طالبان بتمزيق كراسة الإجابة في مادة الإحصاء بمحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة العضو القانوني باللجنة.

