أخبار مصر | بيان هام لـ"التعليم" بشأن امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام لـ"التعليم" بشأن امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة التربية والتعليم، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء اليوم الإثنين.
وتابع أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
ورصدت غرفة العمليات قيام طالبان بتمزيق كراسة الإجابة في مادة الإحصاء بمحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة العضو القانوني باللجنة.