أخبار مصر | الضحية الثانية.. طالب يسقط من دور علوي أثناء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضحية الثانية.. طالب يسقط من دور علوي أثناء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب "ي.م.ع" من الدور الأرضي العلوي خلال جلوسه في أثناء فترة الراحة فيما بين امتحان الاقتصاد والإحصاء بلجنة مدرسة سليم البشري الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة.

وأضافت خلال بيان صحفي، أنه وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وقد تبين وجود كسر بذراع الطالب وهو حاليًا يتلقى العلاج بالمستشفى وقد تم عمل محضر إثبات حالة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن هذا هو الضحية الثانية لامتحانات الثانوية العامة، حيث أصيب طالب فى امتحان اللغة العربية يوم السبت الماضي بقطع فى الشفاة نتيجة سقوط المروحة عليه.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو وسوف تنتهى يوم 3 يوليو.

