أخبار مصر | "التعليم": 595 ألفًا و344 طالبًا يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": 595 ألفًا و344 طالبًا يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 20182019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595 ألفًا و344 طالب طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

