أخبار مصر | بروتوكول تعاون لـ'القومي لأسر الشهداء' لتقديم تخفيض على الرعاية الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون لـ'القومي لأسر الشهداء' لتقديم تخفيض على الرعاية الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ممثلًا عنه الأمين العام اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم، بروتوكول تعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة، وذلك برعاية اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس حي البساتين؛ لتقديم الخدمة الطبية لأسر الشهداء والمصابين المُقيدين بقواعد بيانات المجلس.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المجلس، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.

وأضاف أن البروتوكول ينص على تقديم تخفيض 60% على الكشف بالعيادات الخارجية، و50% على خدمة الطوارئ، و40% على إجراء العمليات الجراحية والرعاية والحضانة والمناظير، شاملة (الإقامة، غرف العمليات، الأشعة والتحاليل).

وأكد البيان أنه بموجب البروتوكول، يحق لأسر الشهداء والمصابين الحصول على التخفيضات بموجب الكارنيه الخاص بالمستشفى، والذي سيتم تسليمه لهم من قِبل المجلس أو خطاب تحويل من الإدارة الطبية، وذلك إطار سعي المجلس لتحديث وتطوير الخدمات المُقدمة لأسر الشهداء والمصابين، ومن أهما الرعاية الطبية والعلاجية.

يذكر أن يالمجلس سيفتتح قريبًا المقر الخدمي الجديد بمنطقة السيدة زينب، عقب تطويره، والذي يشمل 3 عيادات طبية مجهزة، وقاعة للتأهيل والعلاج والطبيعي، لتكتمل المنظومة الطبية لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة لتعاقده مع 20 مستشفى ومركز طبي على مستوى الجمهورية.