أخبار مصر | "كوجي" ينتظر صديقته أمام لجنة الثانوية العامة: مش بتروح في مكان منغيره (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوجي" ينتظر صديقته أمام لجنة الثانوية العامة: مش بتروح في مكان منغيره (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لقطة طريفة، قام أحدي أولياء الأمور، بانتظار نجلته أمام من لجنة تأدية امتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد بمدرسة جمال عبدالناصر بمنطقة الدقي، وبصحبته كلبها "اللولو"، وذلك للاطمئنان عليها، قائلًا: "مش بتروح في مكان منغيره".



وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، ثاني أيام الامتحانات، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، وهي مادة لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنها مادة نجاح ورسوب.

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وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وبدأ الطلاب امتحان الاقتصاد في التاسعة صباحًا، حتى العاشرة والنصف، وبعد ذلك قاموا بأداء امتحان الإحصاء في 11 صباحًا وحتى 12 والنصف ظهرًا.