أخبار مصر | تضارب آراء الطلاب حول سهولة امتحاني الإحصاء والاقتصاد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضارب آراء الطلاب حول سهولة امتحاني الإحصاء والاقتصاد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاربت آراء طلاب الثانوية العامة حول سهولة أو صعوبة امتحاني الاقتصاد والإحصاء؛ حيث اشتكى بعضهم صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، بينما أكد البعض الآخر أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



وظهرت ملامح السعادة على بعض الطلاب والضيق والبكاء على البعض الآخر، وانهار عددٌ منهم بالبكاء.

واستطلعت "الفجـر" آراء طلاب الثانوية العامة، بعد تأدية امتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد، من لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقي.

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وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، ثاني أيام الامتحانات، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، وهي مادة لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنها مادة نجاح ورسوب.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وبدأ الطلاب امتحان الاقتصاد في التاسعة صباحًا، حتى العاشرة والنصف، وبعد ذلك قاموا بأداء امتحان الإحصاء في 11 صباحًا وحتى 12 والنصف ظهرًا.