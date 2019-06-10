مصر | بالأسماء.. المشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 4 آخرين في قضية "ثأر أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 4 آخرين في قضية "ثأر أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 إرهاب المنعقده بمجمع المحاكم بطره، حكمها في إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم.

وعاقبت المحكمة كل من زغلول سعد ومحسن زغلول بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما.

فيما برأت كل من وماجد حافظ وعماد جعفر وماضي شوقي ومجدي شوقىي.

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وكما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم جعفر حنفي.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وأمرت المحكمة بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة علاوة على التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم"بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.