مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ23 يونيو للمرافعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ23 يونيو للمرافعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، لجلسة 23 يونيو الجاري للمرافعة.

وخلال الجلسة السابقة تمسك الدفاع بسماع عدد من الشهود، وشاهد نفي، وتفريغ محتوى الهواتف المحمولة المضبوطة مع موكليهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور . على عماره بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهيمن بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية .