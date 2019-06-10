مصر | مراسل تلفزيوني يروي تفاصيل الاعتداء على زميله خلال "أحداث الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراسل تلفزيوني يروي تفاصيل الاعتداء على زميله خلال "أحداث الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يحيى، مراسل تلفزيوني بقناة التحرير – شاهد بقضية "أحداث الطالبية"، أنه كان حاضرًا للاعتداء الذي وقع على زميله مصطفى كمال – فني الصوت، وحرق سيارة القناة التي يعملون لها.

وأشار إلى أنه عند وصوله لموقع الحادث عند شارع العريش المتفرع من شارع الهرم، وجد أناس يعتلون على سيارة القناة ويعتدون على زميله بالضرب بالعصا، حتى أسقطوه من فوقها، وذكر بأنهم أحرقوا السيارة، وشدد على أنه كان تفصله عن السيارة 25 متر وحسب، وشدد بأن المسيرة ينتمي أفرادها لجماعة الإخوان وتجلى ذلك في شعاراتهم و الهتافات، وحملوا بوسترات الإخوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود . على عمارة.بسكرتارية محمد الجمل

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية .