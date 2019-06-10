مصر | شاهد يروي قصة الاعتداء على سيارة قناة التحرير خلال "أحداث الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد يروي قصة الاعتداء على سيارة قناة التحرير خلال "أحداث الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لشهادة مصطفى كمال، فني صوت - أحد أفراد طاقم التغطية الإعلامية لقناة التحرير، الذي حضر لسرد تفاصيل الاعتداء عليه من قبل المسيرة التي شهدتها منطقة الهرم في 21 فبراير 2014.

وأشار "مصطفى" إلى أنه وزملائه كانوا مكلفين بتغطية الأجواء في الهرم ذلك اليوم، لافتًا إلى أن أيام الجمعة في تلك الفترة كانت تشهد مسيرات و مظاهرات، وذكر بأنهم لمحوا مسيرة تخرج من شارع العريش "شارع واصل بين شارعي فيصل و الهرم"، وما أن أبصرتهم المسيرة حتى هاجمهم أفرادها، وشدد على أن ثلاثة من بين أفراد المسيرة اعتلوا سيارة القناة التي كان يعتليها هو برفقة الكاميرا و حاملها لتغطية ما يحدث، وأكد أنهم اعتدوا عليه بالضرب، وصفعوه على وجهه، وطرحوه أرضًا قبل أن يلتقطه المارة ويُدخلوه مطعم كنتاكي لإسعافه، وأشار إلى أن عدد أفراد المسيرة بشكل عام يزيد عن الألف.

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وأشار الشاهد بأن المعتدين سلبوا منه متعلقاته الشخصية مثل الهاتف المحمول، وكسروا الكاميرا و حاملها و جهاز اللايف وحرقوا السيارة، وعن طاقم السيارة قال بإنهم كانوا خمسة هو و رامي الشاذلي و عمرو عاشور و محمد يحيى و حمدي المصور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود . على عمارة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية .