مصر | "تناوبنا على اغتصابها".. حبس عاطلين اختطفا فتاة من حبيبها ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تناوبنا على اغتصابها".. حبس عاطلين اختطفا فتاة من حبيبها ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر، حبس متهمين بخطف فتاة واغتصابها، تحت تهديد السلاح بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من "ع.ح"، أنه أثناء تواجدها مع حبيبها "سائق"، قام شابين بالتعدي عليه بعصا خشبية وقاما باختطافها والتناوب على اغتصابها بمبنى تحت الإنشاء، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمين وتعرفت عليهم المجني عليها، في طابور عام.

وبسؤالهما اعترفا بارتكابهم واقعة اختطافها والتناوب على اغتصابها، والشروع في قتل سائق "توك توك"، وسرقة "التوك توك" الخاص به، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.