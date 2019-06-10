مصر | تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط المروري بمختلف محافظات الجمهورية،وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة عن ضبط (4252) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2033) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.