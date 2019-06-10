مصر | صورة بلاغ "المهن التمثيلية" للنائب العام ضد منتحلي صفتها.. وتحذير لـ"الوجوه الشابة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة بلاغ "المهن التمثيلية" للنائب العام ضد منتحلي صفتها.. وتحذير لـ"الوجوه الشابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم شعبان سعيد محامي بالنقض ووكيلا عن الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٧٨٩٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام.

وقال سعيد في بلاغه، إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مزورا منسوب صدوره لنقابة المهن التمثيلية ويحمل خاتما وتوقيعا مزورا فحواه، أن نقابة المهن التمثيلية تحذر من بعض الأسماء المطلوبين للتحقيق معهم في قضايا نصب باسم النقابة وإنتاج أعمال منافية للآداب وانتهاك حقوق النقابة وتشوية سمعة الفن المصري.

وأكد في بلاغة بأن النقابة ليس لها أي تصاريح نقابية ولا من الجهات الأمنية العامة، فيما تحذر النقابة الوجوه الجديدة بعدم التعامل مع هؤلاء النقابيين والتعامل يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية .

وطالب سعيد في بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في البلاغ والكشف عن مرتكبي هذه الوقائع وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.