مصر | تفاصيل حكم "النقض" في قضية "اقتحام قسم كرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حكم "النقض" في قضية "اقتحام قسم كرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى وبتصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده وبمعاقبته بالسجن المؤبد في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وكما قضت برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة والسجن المشدد 15 سنه لـ7 متهمين و4 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 7 سنوات في ذات القضية.

وجاء نص الحكم كالآتي:

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أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيا قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة والزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018. بإعدام المتهم أشرف محمد عيسى، وبمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة ونصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال أمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة ومحمد حسنين و عبدالسلام فتحى و أمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن ن لمدة 7 سنوات.

يذكر أن نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.