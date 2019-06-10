مصر | "الأمن العام" يحبط ترويج 19 سلاحا ناريا ويضبط 65 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يحبط ترويج 19 سلاحا ناريا ويضبط 65 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الامن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم حملاته الأمنية، لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجح فى ضبط 19 قطعة سلاح ناري، و65 قضية مخدرات، و235 دراجة نارية مخالفة، 17867 مخالفة مرورية، 514 مخالفة مرافق، 23 قضية مصنفات وتنفيذ 31899 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.