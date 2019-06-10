مصر | لاتجارهما في "الكيف".. إحالة عاطل ونجار للمحاكمة الجنائية بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتجارهما في "الكيف".. إحالة عاطل ونجار للمحاكمة الجنائية بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة السلام، قرارا بإحالة عاطل ونجار لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة للمحاكمة الجنائية.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة رقم 2861 جنايات، بأن المتهمين وهم "بهاء. ح"، و"حسام.ع"، عاطلين، اتخذوا نشاطًا إجراميًا للإتجار في المواد المخدرة، وترويجها بمنطقة السلام.



واعترف المتهمون أمام النيابة، بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بمقابل مادي.



وترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان، عدة معلومات تفيد بقيام عاطل ونجار، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم "28 قطعة حشيش، و15 كيس استروكس، و1200 من متحصلات تجارتهم، و2 هاتف محمول"، بغرض الاتصال بعملائهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.