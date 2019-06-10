شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم «فودافون مصر» 10 ملايين جنيه بسبب انقطاع الخدمة قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة «فودافون مصر» قدرها 10 ملايين جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ جراء انقطاع خدمات الاتصالات، مساء يوم 3 يونيو 2019، قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكد الجهاز، في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.

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وشدد الجهاز على أنه من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقا للتعاقدات المبرمة.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بالتحقيق لمعرفة أسباب حدوث هذا الانقطاع، والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من شبكة فودافون ليلة رؤية هلال رمضان، وصلت لانقطاع كامل للخدمة في بعض المناطق، وحاولت الشبكة تعويض بعض المشتركين بدقائق ميجا بايتس إضافية كتعويض عن الانقطاع وأرسلت لهم رسائل نصية تخبرهم بذلك.

يذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات تعاقد مؤخرًا مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات شركات المحمول العاملة في مصر بعد تزايد شكاوى العملاء من انخفاض جودة الخدمات، للتأكد من مستوى الجودة الذي اشترطه الجهاز في رخصة الجيل الرابع.