شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد «طريق الموت»: رفع تقرير عن حالة «الصحراوي الغربي» لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه سيتم رفع تقرير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحالة الفنية لطريق أسوان الصحراوي الغربي.

وأجرة المحافظ جولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوي الغربي في نطاق المحافظة، استهلها بموقع الحادث المروري الذي وقع الجمعة الماضية في الكيلو 55 وراح ضحيته 9 من المواطنين و14 مصابًا.

Advertisements

وقال إنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري للإسراع بالبدء في تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة وتطوير 20 كيلومترًا بتكلفة 71 مليون جنيه بالطريق الصحراوي في المسافة ما بين مدينة أسوان وحتى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، وهى المنطقة التي تشهد زيادة في معدلات الحوادث المرورية المتكررة، بسبب حركة النقل المتزايدة عليه في اتجاه السودان ومشروع توشكى ومدينة أبو سمبل، بالإضافة إلى نقل الخامات المحجرية المتنوعة.

وأشار إلى أنه بالتوازي جاري التنسيق أيضًا مع الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات الاستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية للإسراع بإنهاء الازدواج بالطريق الصحراوي الغربي بطول 9 كيلومترات بتكلفة 60 مليون جنيه من مخصصات التنمية المجتمعية لهذا المشروع القومي، طبقاً لاتفاق بين المحافظة ومستثمري بنبان، ليصبح المشروع باكورة ازدواج الطريق من أجل الحد من وقوع حوادث مرورية أثناء دخول وخروج الشاحنات المحملة بمعدات واحتياجات المشروع.

وأثناء مروره على أحد الكمائن المتحركة لشرطة المرور، التي تستهدف مراقبة الطريق بالرادار، شدد على أهمية تحقيق الرقابة المرورية المتكاملة على الطريق بجانب دوريات الخدمات التأمينية، مُوجهاً بالإسراع برفع كفاءة نقطة إسعاف بنبان الواقعة في الكيلو 43 من الطريق الصحراوي لإعادة تشغيلها، وذلك ضمن 5 نقاط للإسعاف تغطي التدخل والانتشار السرق لفرق الإسعاف في حالة وقوع أي حوادث، وهى السباعية وإدفو والكرابلة وفارس، بالإضافة إلى نقطة إسعاف بنبان.

محافظ أسوان في جولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى

محافظ أسوان في جولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى

محافظ أسوان في جولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى

محافظ أسوان في جولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى

محافظ أسوان في جولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى