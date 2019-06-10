شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حريق الحديقة الاستوائية بأسوان يتسبب في إحالة عدد من المسؤولين إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة عدد من المسؤولين عن الحديقة الاستوائية إلى النيابة الإدارية، وذلك للإهمال والتراخي في تطبيق إجراءات التأمين ضد الحرائق ومعايير السلامة المهنية من أجل الحفاظ على هذه الحديقة، وذلك بعد اندلاع حريق بالحديقة مساء أمس الأول.

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وانتقل محافظ أسوان، يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى موقع الحريق الذي اندلع في عدد من أحواض الزراعات والأشجار بالحديقة الدولية الاستوائية المقامة على مساحة 105 أفدنة على النيل، التي تقوم المحافظة بجهود لإعادة تجهيزها وتطويرها لتصبح مزارًا سياحيًا.

وشدد المحافظ على مراجعة شبكات وحنفيات الإطفاء ورشاشات الري، بجانب المرافق العامة مع الاستمرار فى أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، والمقاعد والمظلات وأكشاك المراقبة الخشبية، بالإضافة إلى الأسوار و الإنارة ودورات المياه العمومية ووحدات المعالجة والمرشح والأرضيات، فضلاً عن متحف الحديقة والمباني الإدارية والمخازن.

وتضم الحديقة 85 فدانا من المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل، بجانب 20 فدانا من الأماكن المفتوحة والتى تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوي في الشلال الأول لنهر النيل، وهي تضم 48 حوضًا زراعيًا يشمل نحو 350 نوعًا من النبات الاستوائية وتحت الاستوائية من أشجار ونخيل ونباتات زينة ومبان لمتحف وإداري ومخازن، فضلاً عن وجود شبكات رى حديثة وحماية مدنية تضم 30 حنفية إطفاء.

حريق الحديقة الأستوائية بأسوان

حريق الحديقة الأستوائية بأسوان