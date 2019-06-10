شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات «تري كور» الدولي للأفلام القصيرة «جدًا» بالجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، فعاليات مهرجان «تري كور» الدولي للأفلام القصيرة جدًا، في دورته الحادية والعشرين، بحضور كوكبة من الفنانين وصناع السينما، والدكتور أسامة أبو نار، المنسق العام للمهرجان.

ويرأس المهرجان المخرج الكبير سمير سيف، أستاذ السينما بالجامعة البريطانية، ويشرف عليه الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والإتصال، وبرعاية محمد فريد خميس، رئيس مجلس الأمناء.

وكرمت الجامعة الفنانة سوسن بدر والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان السوري فراس نعناع، خلال حفل الافتتاح تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الإبداع والفن، حيث قامت الجامعة بمنح الفنانين درع التكريم وشهادات تقدير على دورهم في إثراء الحياة الفنية العربية، وذلك بمشاركة الفنان محمود فارس.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن المهرجان يؤكد دور الجامعة في إثراء الفن وتخريج كوادر شابة جديدة وتشجيعهم، وإنه يأتي بالتزامن مع استعادة مصر لقوتها الناعمة طبقا للسياسات التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف الدكتور محمد شومان، عميد كلية الاعلام والإتصال بالجامعة البريطانية، أن مهرجان هذا العام يتميز بإطلاق النسخة المصرية، حيث يشارك فيه ٢٠٠ فيلم قصير عربي وأجنبي، كما أن المهرجان يأتي في إطار حرص الكلية على الربط بين العملية التعليمية والتدريب.

وأوضح الدكتور أشرف أبو نار، الأستاذ بكلية اعلام الجامعة البريطانية والمنسق العام للمهرجان، أن المسابقة يشارك فيها أفلام من 4 قارات، ومن أفريقيا مصر والمغرب والجزائر ومن أسيا فلسطين وسوريا واليمن والعراق والأردن والبحرين والصين ومن أوروبا إيطاليا وأخيرا كندا من قارة أمريكا الشمالية.

وتستمر فاعليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان تري كور الدولي الفرنسي للأفلام القصيرة جدا، لمدة إسبوع بالجامعة البريطانية، وبمشاركة دولية من 30 دولة حول العالم.

وشارك أكثر من 3000 فيلم حول العالم، جرى مشاهدتها والاختيار منها بواسطة لجان تحكيم متخصصة يرأسها هذا العام المخرج الفرنسي العالمي ميشيل هزانفيزيس .

ويتنافس فيها أكثر من 200 فيلم قصير جدًا، على 6 جوائز هي جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدًا، وجائزة أحسن فيلم تسجيلي قصير جدًا، وجائزة أحسن فيلم روائي قصير جدًا، وجائزة "إسكاروس" لأحسن فيلم اجتماعي مصري، وجائزة الجامعة البريطانية للعمل الأول، بجانب جائزة لجنة التحكيم.

انطلاق مهرجان «تري كور» الدولي للأفلام القصيرة جداً بالجامعة البريطانية