شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 3 سنوات لمتهمين بـ«العائدون من ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد فاروق عبدالرحمن وأشرف السيد بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهما بدفع المصروفات الجنائية في إعادة محاكمتهما في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العائدون من ليبيا».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

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كانت المحكمة الجلسة الماضية استمعت إلى مرافعة النيابة والتي قالت إن المتهمين استحلوا الأموال والدماء باسم الدين بتأسيس جماعة مخالفة للقانون وسعيا على انتهاك الحرمات، وأن المتهمين محمد فاروق عبدالرحمن ومحمد أشرف السيد استقطبهما المتهم الأول وتمكنا باضلالهما عن طريق عقد دروسا دينية في بيت من بيوت الله وهو مسجد تبارك بشبرا الخيمة وبث الأفكار المسمومة بدعوتهما لاستحلال أموال المسلمين بعقيدة ضالة تبيح قتل الانفس والناس واعتبرا استحلال الحرام فرضا من الدين، إلا أن الدين برىء من أفكارهما وأفعالهما.

وأضافت النيابة خلال مرافعتها أن المتهمين اجتمعا على تدبير كيدهما وانضم المتهمان إلى جماعة إرهابية وإعدادهما لبرنامج فكري وعسكري، وأقر المتهم الأول سفرهم إلى محافظة أسوان وتنقيبهم عن الذهب، وأنهت النيابة مرافعتها بمطالبة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما التمس دفاعهما براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون عام 2011 حتى 26 أبريل 2012 بدائرة المطرية انضم المتهمان إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وجعلوا الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في إرهاب المواطنين وتنفيذ أغراضها الإجرامية وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

يذكر أن المتهمين سبق أن قضت محكمة الجنايات معاقبتهما غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات وبعد إلقاء القبض عليهما تم إعادة إجراء محاكمتهما.