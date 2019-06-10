شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبحر الأحمر: «المحافظ بيتصرف كأنها عزبة أبوه».. و«عبدالعال» يعترض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزير شؤون المجلس بضرورة توجيه محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، بالتواصل والتشاور مع أعضاء المجلس عن المحافظة.

جاء ذلك عقب البيان العاجل، الذي وجهه النائب أحمد الضوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، في الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين، بعد أن شنّ النائب هجومًا حادًا ضد محافظ البحر الأحمر، بسبب «نقل موقف الميكرو باصات بمدينة الغردقة لآخر شارع المصالح، والذي يعتبر خارج المنطقة الحيوية لمعظم فئات المواطنين، مما يكلفهم أعباء إضافية»، وقال «الضوي»: «محافظ البحر الأحمر بيتصرف في المحافظة وكأنها عزبة أبوه»، حسب تعبيره.

وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس، وطالب النائب بعدم الحديث بهذه الصورة عن المحافظ، مطالبًا بضرورة أن يتشاور المحافظ مع النواب في أي قرار، خصوصًا كل ما يتعلق بمصالح المواطنين.