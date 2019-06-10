شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال شهرين.. وزير النقل يتفقد «ورش أبو راضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ويرافقه المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الإثنين، تفقد سير العمل داخل ورش صيانة عربات القطارات بأبوراضي بالمنطقة الصحراوية شمال محافظة بني سويف، للمرة الثانية خلال شهرين، لمتابعة آخر تطورات الأوضاع داخل الورش وكافة الأعمال الخاصة بصيانة العربات.

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وقال وزير النقل: إن «تطوير الورش هي بداية لتطوير السكة الحديد باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة، التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة»، وأضاف أن: «مرتبكم حق لكم ولجميع العاملين لا يمكن المساس به، إلا أن الحوافز والأرباح مرتبطة بالإنتاج، وهو ما تم تكليف رئيس هيئة السكك الحديد به بتشكيل لجنة تقوم بوضع نظام الحوافز مع تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع طبقا لأداء كل عامل وكل ورشة وزيادة المتميزين».

وأوضح وزير النقل أن الحكومة تقف مع قطاع النقل بكل الدعم والامكانيات من أجل النهوض بهذا المرفق لتقديم أفضل الخدمات.

وتفقد الوزير والمحافظ سير العمل بالورش الخاصة بتصنيع عربات قطارات السكة الحديد، ومتابعة خطة تطوير وتحسين الورش فضلا عن لقاء العاملين من المهندسين والفننين والعمال للوقوف على احتياجات العمل ومتطلبات تطويره والاستماع لمطالب العاملين ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالورش التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية المتخصصة في عمل العمرات لعربات الركاب، وصيانتها وتجديد الوحدات المتحركة.