شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين» بالتوافق.. وإعلانه رسميًا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين عن ملامح التشكيل النهائي لهيئة المكتب الذي تأخر بعد مرور 3 أشهر على انتخاب مجلس النقابة.

وأضافت المصادر أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا هامًا مطلع الأسبوع المقبل، للاستقرار بشكل نهائي على تشكيل هيئة مكتب المجلس وإعلانه رسميًا.

وأكدت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن أعضاء المجلس توصلوا لاتفاق شبه نهائي على مناصب هيئة المكتب واللجان تمثلت في تولي محمد شبانة منصب السكرتير العام، وجمال عبدالرحيم منصب الوكيل الأول للنقابة ورئيس لجنة التدريب والتطوير وكذلك رئيس لجنة التحقيق، كما ينوب عن النقيب في كافة الصلاحيات حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.

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وأضافت المصادر، أن خالد ميري سيتولى منصب وكيل ثانٍ النقابة ورئيس لجنة القيد، خاصة أنه لم يتم النص في القانون على ضرورة أن يتولى القيد الوكيل الأول فقط، على أن ينضم له في عضوية اللجنة كل من: محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتولى هشام يونس منصب أمين صندوق النقابة وعمرو بدر رئاسة لجنة الحريات وأيمن عبدالمجيد رئاسة مشروع العلاج وحماد الرمحي لجنة الخدمات ومحمد يحيى يوسف لجنة المعاشات، كما يتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشُعب بعد انضمامها لها، وكذلك يتولى محمد سعد عبدالحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان، وأخيرًا يتولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط.

وكشفت المصادر أن محمد خراجة رفض تولي أي لجان حتى الآن بعد ترسية منصب أمين الصندوق على هشام يونس، خاصة أنه كان يرغب في تولي المنصب باعتباره متخصصا في الملف الاقتصادي وله علاقات واسعة بمختلف البنوك وخبرات إدارية في هذا الملف.

ولفتت المصادر إلى أن تأخر تشكيل هيئة المكتب تم بسبب رغبة ضياء رشوان النقيب في أن يكون التشكيل بالتوافق، وألا ينحاز لطرف على حساب آخر، لافتة إلى أن مفاوضات حسم التشكيل بدأت بين الأعضاء خلال حفل سحور الهيئة الوطنية للصحافة والذي جمع كل أعضاء مجلس النقابة، حيث اتفقوا على ضرورة إنهاء هذا الملف وتقديم تنازلات من كل الأعضاء لحل الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن جمال عبدالرحيم كان يرغب في تولي منصب السكرتير العام لكنه تنازل وقبل بمنصب الوكيل الأول، ونفس الأمر لمحمد شبانة الذي كان متمسكًا بالوكيل الأول، فقبل بتولي الوكيل الثاني مع رئاسة لجنة القيد كما هو، فضلا عن التوافق على مواقع اللجان المختلفة بالمجلس.