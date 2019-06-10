شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية بين وزير الأوقاف ونائب برلماني.. والوزير: «أنا رجل دعوة مش بياع كلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مشادة كلامية بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والنائب هشام مجدي، عضو اللجنة، عندما اعترض النائب على التقرير الذي ألقاه الوزير أمام اللجنة في اجتماعها لمناقشة دور الوزارة في أفريقيا.

وقال النائب هشام مجدي، عضو اللجنة: إن «ما ذكره الوزير لم يحمل جديد عما ذكره أمام اللجنة في 2016، وهو نفس الكلام وتحدث عن فاعليات إقامتها الوزارة وأشياء تم إنجازها، وكان من الممكن أن يكتفى الوزير بإرسال المعلومات في بيان للمجلس بدلا من الحضور وتكلفة المجلس استهلاك للكهرباء والضيافة، وهو ما دفع جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، لمقاطعة النائب والاعتراض عليه»، قائلا: «أنا اتحفظ على كلام النائب ونحن جئنا بدعوة ونطالب اللجنة بالاعتذارعما ذكره عضو اللجنة»، وأيده النائب همام العادلي قائلا:«ما يحدث شخصنة للأمور ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه وأطالب اللجنة بحذف ما ذكره النائب».

وعلق وزير الاوقاف منفعلا، قائلا: «أتحدى أن يكون ما ذكرته مجرد أقوال ولا يوجد شيء لم ينفذ وتتم معاملتنا كأننا بنبيع كلام، فأنا رجل دعوة قبل أن أكون وزير، ونحن وزارة ذات طبيعة خاصة ولم نصدر أي بيان بأعمالنا إلا مدققا وحقيقيا، وكل أرقامنا حقيقية وبالنسبة لمتابعة فقد قدمنا كوزارة خطتنا ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس».

وأعلن طارق رضوان، رئيس اللجنة، حذف ما ذكره «مجدي» من المضبطة، وأضاف «أنه لا أحد يزايد على ما قامت به وزارة الاوقاف من انجازات لمستها بنفسي خلال زيارتي لتنزانيا».

وقال النائب هشام مجدي: إن «المادتين 111 و112 من الدستور تعطى للنائب حق إبداء رأيه كما يشاء، وأنا أتساءل عن خطة الوزارة المستقبلية، وأين هي، ويجب أن تأتى للجنة مكتوبة وهل تم عرضها على مجلس الوزراء حتى نستطيع القيام بدورنا الرقابي وهذا لا يعنى أنى انكرت ما قامت به الوزارة ولا يوجد أي أمر شخصي في الموضوع واعترض على ما قام به رئيس القطاع الدنى بالوزارة من الكلام دون إذن من اللجنة ولم يحترم اللائحة».

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وأضاف وزير الأوقاف أن علماء الأزهر مقدرون في إفريقيا ما يؤكد قوة الأرضية المصرية في القارة؛ وأن أفريقيا تحظى بخصوصية في الوزارة.

وتابع: أن «أفريقيا اليوم ليست كما كانت بالأمس، وهي معنا ولن تكون علينا، وإن ظروفنا وتحدياتنا مشتركة ومعظم الأفارقة يبحثون عن السلام ويرفضون العدوان ولم يثبت طمعهم في ثروات الغير وحريصون على التعاون المشترك مع الآخرين وتحقيق العدالة».

ولفت إلى أن الوزارة استطاعت إحصاء الأوقاف في أطلس مساحي مكون من ٩٢ مجلدا من القطع الكبير لحصر ممتلكات الأوقاف لاستثمارها لتحقيق أعلى عائد، منوها إلى أن شهر مايو الماضي شهد تحقيق عوائد تبلغ ٢٢٩ مليون جنيه وهي الأعلى في الإيرادات الشهرية للوزارة، مشيرا إلى أن الإيرادات كانت تبلغ ٤٠٠ مليون خلال العام.

وقال الوزير: إن «أفريقيا تمثل عمقا لمصر إلى جانب العمق العربي ولهما الأولوية، وإننا ونحترم الدول والشخصيات الإفريقية ونقدرها بالشكل اللائق ونوليهم اهتماما خاصا كحق لهم»؛ مشيرا إلى أن الوزارة توفد ٩٩ إماما لأفريقيا بينهم ٢٥ إماما مقيما بصفة دائمة في دول القارة، ولدى الوزارة مركزا إسلاميا به ١٢ موفد من الأوقاف في تنزانيا مع الاستعانة بأبناء تنزانيا من خريجي الأزهر الشريف؛ مشيرا إلى أن ٢٩ دولة أفريقية شاركت في مسابقة القرآن الكريم في ليلة القدر نهاية شهر رمضان الماضي فاز منهم اثنان بجوائز المسابقة؛ وقمنا بتخصيص فرع للطلاب الأفارقة المقيمين في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تخاطب إفريقيا حاليا بعدة لغانت منها السواحلية والهاوسا والعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، ونقوم بترجمة خطبة الجمعة إلى 16 لغة مختلفة وتواصلنا مع وزارة الخارجية لإضافة اللغتين الصومالية والأمهرية للغات الترجمة الموجهة لإفريقيا.

وتابع: «أننا نقوم كل يوم جمعة من خلال موقع الوزارة ومواقع أخرى بترجمة محتوي خطبة الجمعة إلى اللغات الافريقية، كما نقوم على ترجمة معاني القرآن الكريم لامداد المكتبات الافريقية بها، ونعكف على الترجمة على ترجمته إلى لغة الهاوسا»، مؤكدا الاهتمام بالتدريس ببعض الجامعات الإفريقية وتثقيف الأئمة العاملين في أفريقيا.