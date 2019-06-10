حفل للوفد المصرى المشارك بمؤتمر العمل الدولى بمنزل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حفل عشاء لأفراد الوفد المصرى المشارك فى الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى التى تبدأ أعمالها اليوم الإثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتستمر حتى 21 يونيو الجارى.
وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شىء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة بمنزله على بحيرة جنيف.
حضر الحفل الوفد المصرى الثلاثى "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" وأكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شئ .
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