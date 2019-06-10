شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للرد على سؤال أحد المتابعين بعنوان: "ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرام شرعًا ، لقوله تعالى :" وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"، مؤكدة أنه لا ينبغى على الإنسان أن يأخذ من حق المرأة أو يأكل من صداقها شيئًا.