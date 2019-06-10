أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للرد على سؤال أحد المتابعين بعنوان: "ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرام شرعًا ، لقوله تعالى :" وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"، مؤكدة أنه لا ينبغى على الإنسان أن يأخذ من حق المرأة أو يأكل من صداقها شيئًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا