شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للرد على سؤال أحد المتابعين بعنوان: "ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرام شرعًا ، لقوله تعالى :" وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"، مؤكدة أنه لا ينبغى على الإنسان أن يأخذ من حق المرأة أو يأكل من صداقها شيئًا.
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