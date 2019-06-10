شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان فيزياء الثانوية الأزهرية أسهل من الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت ردود افعال طلاب الثانوية الأزهرية حول امتحان مادة الفيزياء اليوم الإثنين، حيث عبر بعض الطلاب عن خلو الامتحان من الجزئيات المعقدة بخلاف بعضها وهو ما يفرق بين الطالب المتوسط والمتفوق.

وأكد الطلاب أن الفيزياء جاءت أسهل من امتحان الديناميكا، الذى اعتبره طلاب القسم العلمى هو الأصعب حتى الآن.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو 2019، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.