شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محضرين غش فى مادة أصول الفقه بنات فى دراسات بورسعيد جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد انتظام الامتحانات بالكلية وأنه لا تهاون مع أى طالبة تحاول الغش، مضيفا أنه قد تم تحرير محضرين غش فى مادة أصول الفقه للفرقتين الثانية والثالثة شعبة الشريعة الإسلامية، وتم إحالتهما إلى مجلس تأديب لتوقيع العقوبة اللازمة لهما.

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وقد أدت طالبات الفرقتين الثانية والثالثة شعبة الشريعة الإسلامية امتحان مادة أصول الفقه، كما أدت طالبات الفرقة الأولى امتحان مادة التوحيد، وطالبات الفرقة الرابعة فى مادة أصول الفقة، وذلك بحضور أساتذة المواد الذين تابعوا استفسارات الطالبات وتم الرد عليها.

وسارت عملية الامتحانات بهدوء ولم يصدر أى شكوى حول أسئلة امتحانات اليوم فى جميع الفرق، وأشار اللبان أن الحزم النظام هما اللذان يسيطران على امتحانات دراسات بورسعيد، مشددا على عدم التهاون مع أى طالبة تحاول الغش لأن ذلك يتنافى مع قيم الإسلام والتقاليد الأزهرية.