شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة: الدولة تسعى لحماية المرأة والعمل على نيل حقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لموافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها و فخرها بالموافقة على تعديل قانون العقوبات للممتنع عن دفع النفقة مؤكدة انه منصف لحقوق المرأة و يضمن الزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها.

كما أشارت مرسى إلى أن المراة تعيش عصرها الذهبى فى ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، مؤكدة أن الدولة تسعى لحماية المرأة والعمل على نيل حقوقها.

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يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عقوبات قانون النفقة والذى يتضمن عقوبة الممتتع عن دفع النفقة لمدة ثلاث أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .