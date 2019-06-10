شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بالثانوية الأزهرية: "تعبنا والامتحانات صعبة ونناشد المسئولين الرحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب عبدالرحمن بالشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى، نناشد المسئولين بالرأفة والرحمة معانا فى الامتحانات، فجميع امتحانات الأزهر صعبة ومخالفة لما تدربنا عليه فى النماذج التجريبية، إحنا مش عارفين نقول لأهالينا ايه، وامتحان الفيزياء اليوم من أصعب ما يكون.

وكان قد أدى طلاب القسم العلمى اليوم الإثنين الامتحان بمادة الفيزياء، وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبي، و51887 طالب فى القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.