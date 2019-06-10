شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "نافاس" حارس ريال مدريد يقوم بجولة فى الغردقة ويلتقط صورا مع السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الاسباني، قضاء إجازته السنوية بمدينة الغردقة، حيث قام بجولة تفقدية فى عدد من فنادق الغردقة بصحبة رجل الأعمال كامل أبو علي.

وأبدى حارس مرمى ريال مدريد انبهاره بمستوى الخدمات الفندقية ووصف الغردقة بأنها مدينة سياحية مبهرة كما وجه الدعوة إلى أصدقائه و جماهيرة بمختلف أنحاء العالم بضرورة زيارة الغردقة ومنتجعاتها السياحية وشواطئها الساحرة بجانب الابتسامة والبشاشة من العاملين بقطاع السياحة.

والتقط عدد من السياح داخل الفنادق المختلفة صورا تذكارية مع نافاس.

ومنح أحد المنتجعات السياحية "نافاس" درع الفندق تقديرا لنجومية اللاعب وتعبيرا عن تقدير الفندق لقيام اللاعب باختيار الغردقة محلا لقضاء اجازتة السنوية.

ووقع حارس ريال مدريد فى سجلات الشرف بالمنتجع معبرا عن إعجابه وانبهاره بجمال وسحر الغردقة كمدينة سياحية.

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