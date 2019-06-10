شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019، سيتم اعتمادها اليوم، وسيتم إتاحتها على موقع بوابة الأزهر الشريف.
وأضاف خليل، لـ"الخليج 365"، أن جميع عمليات التصحيح والمراجعة تمت وانتهت وأنه يتبقى فقط اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وسيتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف .
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