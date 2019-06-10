شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شابين مصريين فى نهر الفولجا بمدينة أوليانوفسك الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المكتب الصحفى لبلدية مدينة أوليانوفسك الروسية اليوم الإثنين، أن شابين مصريين غرقا فى نهر الفولجا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن بيان للمكتب الصحفي، أن هذين المواطنين المصريين، هما الطالب أحمد غالى، والطالب عبدالرحمن جمال من مواليد عامى 1997 و1998، وقد وصلا إلى أوليانوفسك للالتحاق بإحدى الجامعات، وإنه خلال عمليات البحث والإنقاذ الأولية لم يتم العثور على الضحايا، ولكن بعد ذلك عثر الغواصون على الجثتين ونقلوهما إلى الشاطىء وسلموهما إلى المحققين.

وأضاف إن أحد شهود العيان ذكر أن شابين سقطا فى الماء من على يسار مدخل الجسر الإمبراطورى بالقرب من المرفأ، حيث تحظر السباحة.



وبحسب المكتب الصحفى لمدينة أوليانوفسك، كان هناك ستة شبان يقومون برحلة بالقرب من المرفأ، حيث سقط اثنان منهم فى السد الخرسانى وانزلقا فى الماء واختفيا على الفور فى نهر الفولجا.