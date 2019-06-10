شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» تطلب تقريرًا بالسلامة الإنشائية لمستشفى أطفيح المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، برئاسة النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة، بموافاتها بتقرير السلامة الإنشائية لمبنى مستشفى أطفيح المركزي، خلال أسبوعين، لبيان ما إذا كان صالحًا ليتم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء العناية المركزة بالمستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبين عبدالوهاب خليل وقاسم فرج، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ العناية المركة بمستشفى أطفيح المركزي بسبب تأخر المقاول المسند إليه التنفيذ، وهو ما اعتبرته اللجنة إهدارًا للمال العام.