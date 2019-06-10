شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد والسجن لمتهمي «اقتحام قسم كرداسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، الاثنين، رفض الطعن المقدم من 15 متهمًا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لـ3 والسجن المشدد 15 سنه لـ7 متهمين، و4 متهمين 10 سنوات، ومتهم آخر 7 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، إبان عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق من منصبه.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018 بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبدالسلام، وجمال أمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبوالحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة محمد حسنين وعبدالسلام فتحى وأمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن ن لمدة 7 سنوات

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.