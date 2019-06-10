شكرا لقرائتكم خبر عن «صوامع الجيزة» تستقبل 202 ألف طن قمح خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال استلام القمح من الموردين في ثالث أشهر الحصاد، وذلك بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة لمختلف الجهات المعنية بالمحافظة، حيث يتم التوريد لبنك التنمية والشركة العامة للصوامع والمطاحن والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن إجمالي ما تم توريده من المزارعين بلغ 202 ألف طن من القمح خلال مايو الماضي.

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وأضاف المحافظ أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد، حيث يتم استلام الأقماح من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المُستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فطريات أو نسب رطوبة قد تؤثر على جودتها خلال عملية التخزين داخل الشون والصوامع والهناجر، والتى سبق وأن تم تجهيزها وفق أعلى معايير للجودة.

وتابع أن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة وأنه يتم متابعة الأعمال وإجراء الرقابة الدورية على أماكن التخزين من خلال عدد من الجهات على رأسها مديرية ومباحث التموين للتأكد من صلاحية الأقماح للاستهلاك، مُشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة لحين استلام آخر دفعة من المخزون للمطاحن استعدادًا لتوزيعها على المنافذ وتقديمها للمواطنين.

من جانبه، ذكر هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن إجمالي المساحة المُنزرعة بالفدان بلغت 33684 فدانا، مؤكدًا على المتابعة الدورية لأعمال التوريد.

كما أكد «كامل» أن الموسم الحالى شهد ارتفاع نسبة إقبال المزارعين على توريد المحاصيل مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك لرغبتهم فى الاستفادة من الحافر التشجيعي الخاص بفارق السعر، الذى تم تطبيقه بواقع 100 جنيه للأردب لكل درجة من درجات النظافة، وفقاً للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2019.

محافظ الجيزة يستلم الأقماح من الموردين فى ثالث أشهر الحصاد