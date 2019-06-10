«خطة النواب» توافق على الموازنة الجديدة للبرلمان بزيادة 100 مليون عن العام الحالي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على موازنة المجلس للعام المالي الجديد «٢٠١٩ /٢٠٢٠» بمبلغ مليار و٥٥١ مليون جنيه، مقابل مليار و٤٠٠ مليون جنيه في العام المالي الجاري. وأكدت مصادر باللجنة أنها وافقت على موازنة المجلس خلال اجتماعها المغلق، اليوم الاثنين.

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