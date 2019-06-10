شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «الوزير» مع العاملين في ورش «إيرماس» لصيانة جرارات القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بورش صيانة الجرارات «إيرماس» بالسبتية المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات خلال جولته لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد.

وأكد وزير النقل، في بداية اللقاء، أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل، وأوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة، مشيرًا إلى أن أول زياراته وجولاته كانت لورش إيرماس، وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لإصلاح منظومة السكك الحديدية، مضيفا: أن «كافة العاملين والمهندسين يجب ان يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من عدد ١٢٥ موتور والجرارات اكثر من ١٥ جرارا عمرة رئيسية، حيث أن الهدف هو مضاعفة الإنتاج».

Advertisements

وبالنسبة لقطع الغيار، أكد وزير النقل أنه يتم توفير كافة قطع الغيار اللازمة لكافة أعمال صيانة وعمرات الجرارات، مشيرًا إلى أنه شدد على أن هذه القطع لابد أن تكون أصلية ومن المصانع المنتجة للجرارات، وأن يتم شراؤها عن طريق لجنة متخصصة تضم قانونيا وأقدم عامل وأحد المهندسين، وفور ورود تقرير الورش الخاصة باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات لتطوير الورش سيتم توفيرها فورًا، وسيتم زيادة عدد الورش بإيرماس لزيادة الإنتاجية ومضاعفاتها، ما يكون له الأثر على زيادة الأرباح الفعلية للعاملين بالورش».

وأكد «الوزير» أن الأرباح يجب أن تكون ناتجة من زيادة الإنتاجية وزيادة فعلية لإيرادات الشركة، مشيرًا إلى أنه كلف رئيس هيئة السكك الحديد بتشكيل لجنة تقوم بوضع نظام الحوافز مع تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع طبقا لأداء كل عامل وكل ورشة وزيادة المتميزين عن أقرانهم.

وأوضح أن المرتب هو حق للعامل لا يمكن المساس به، بينما الحوافز والأرباح مرتبطة بالإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تقف مع قطاع النقل بكل الدعم والإمكانيات من أجل النهوض بهذا المرفق لتقديم أفضل الخدمات.