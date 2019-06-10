شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تطالب بوجود قطاع للطب البيطري داخل المجلس الأعلى للدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابات الفرعية، تحفظها على مشروع قانون إصدار التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، والمستحضرات والمستلزمات، والأجهزة الطبية، والذي تم اعداده أثناء تولى رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل.

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وقالت النقابة، في بيان اليوم الاثنين: إن «مشروع القانون المعروض خالف الهيئات الدولية، منها وكالة الدواء الأوروبية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكما هو سائد عالميا، والتي نصت جميعها على وجود قطاع بيطري منفصل داخل هيئة الدواء بإشراف بيطري كامل».

وأكد أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية للأطباء البيطريين، خلال الاجتماع الطارئ لبحث أزمة طرح مشروع قانون هيئة الدواء بمجلس النواب، أن تحفظها يأتي نتيجة عدم تحديد قطاع للطب البيطري منفصل داخل إطار الهيئة، وبإدارة فنية مستقلة كاملة من الأطباء البيطريين، سواء على مستوى الدواء البيطري أو الأمصال أو اللقاحات البيطرية أو إضافات الأعلاف أو الأجهزة الطبية البيطرية، وبما يضمن الصالح العام للوطن في هذه المجالات، ويتماشى مع القانون رقم 81 لسنة 1997، وكذلك القرارات الوزارية رقم 1834 لسنة 2000، ورقم 1616 لسنة 2000، والخاص بمراكز تداول وبيه الأدوية البيطرية.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل قويا داخل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، مطالبة بوجود نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ونقيب البيطريين، لافتة إلى أن هذا التصور يأتي من رؤية وطنية خالصة، حفاظا على الصحة العامة للمواطن المصري، ودعما للاقتصاد الوطني والثروة الحيوانية.