شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تأسيس شركة كرة قدم لنادي غزل المحلة بالشراكة مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة غزل المحلة، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج، تجهز لتأسيس شركة كرة قدم لإدارة نشاط الكرة بالنادي.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، اليوم الاثنين، إنه تم العرض على الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مقترح تطوير النادي، وأنها في انتظار توصياته لبدء إجراءات التنفيذ في ضوء قانون الرياضة الجديد.

وأضاف أن المقترح ينص على تأسيس شركة كرة قدم لإدراة النادي يساهم فيها مستثمر من القطاع الخاص ويستعين بخبرة عالمية من هولندا أو البرتغال لتنفيذ المشروع.

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وتابع: «غزل المحلة ستساهم بحصة أقل من 25% من المشروع وأن الشريك سيتولي تطوير الاستاد وملعب التدريب وفريق الكرة وتأسيس أكاديميات للموهبين نظير حق انتفاع لمدة قد تصل إلى 20 عامًا».

وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستستهدف الصعود للدوري الممتاز والمنافسة عليه وتفريخ موهوبين وصناعة نجوم مثل محمد صلاح.

وتنفق شركة غزل المحلة نحو 8 ملايين جنيه على فريق كرة القدم، ويحتاج الأخير نحو 35 مليونا للتدعيم وضمان التواجد في الدوري الممتاز.

وتدرس الوزارة فتح عضوية النادي لمواطني المحلة الكبرى وعدم اقتصاره على عمال شركة الغزل لزيادة عوائده المالية.

ويضم النادي 40 فدان غير مستغلة منهم 8 أفدنة لفريق كرة القدم، وأن الحكومة تستهدف استغلالها كاملة.