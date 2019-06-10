شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: أجور الفرق الطبية في التأمين الجديد ستضاهي المستشفيات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، زيارتها لمحافظة بورسعيد لليوم الثاني على التوالي، وعقدت مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاثنين، اجتماعاً بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل لاستعراض آخر المستجدات والتجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة.

وشددت «زايد» على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات الصحية التي تم استلامها والبالغ عددها 26 وحدة طب أسرة، كما أكدت على سرعة الانتهاء من ٩ وحدات جاري الانتهاء منها وفقاً لأعلى معايير الجودة، وأوضحت الوزيرة أن نسب الإنجاز في هذه الوحدات وصلت إلى 95%، مشيرة إلى أن إجمالي وحدات طب الأسرة الـ35 ستكون جاهزة لبدء تطبيق المنظومة الجديدة في المواعيد المحددة.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بسرعة استكمال كافة الإجراءات للفرق الطبية التي تم اختيارها للعمل بالمنظومة الجديدة، لبدء التعاقد معهم منتصف الشهر الجاري، موضحةً أن جميع الفرق الطبية ستتقاضى مبالغ مالية تضاهي ما يحصل عليه العاملون في أفضل مستشفيات القطاع الخاص.

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وأشادت وزير الصحة خلال الاجتماع بمعدلات التنفيذ للتجهيزات الجارية بجميع وحدات طب الأسرة، والمستشفيات، ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد.

كما تناول الاجتماع خطة تطبيق «الميكنة»، سواء للوحدات أو المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط التدريبية للفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الجديد، وخاصةً التدريب على رأس العمل.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مركز جراحات قلب الأطفال «مجدي يعقوب» بمستشفي النصر التخصصي للأطفال، رافقها خلال الزيارة الدكتور وائل عبدالعال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والدكتور أحمد طارق استشاري جراحة قلب والمشرف على وحدة مجدي يعقوب الجديدة بمستشفي النصر، كما تفقدت الوزيرة أقسام العمليات والرعاية المركزة، والمعجل الخطي، والمعامل، وقسم الأشعة، والغرف الداخلية.

وأكدت وزير الصحة على توزيع الخدمات داخل المركز وفقا للمعايير الفنية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بمؤسسة مجدى يعقوب لاختيار وتدريب القوي البشرية والاطقم الطبية المقرر التعاقد معهم بالمركز الجديد لمجدي يعقوب بمستشفى النصر.

وفى سياق آخر، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، وعددا من القائمين على تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك لمراجعة استكمال القوي البشرية بالمنظومة الجديدة، كما قامت وزيرة الصحة بتفقد مستشفى الرمد التخصصي بصحبة فريق من استشاري جراحة وعلاج العيون بالوزارة لمراجعة أقسام المستشفى وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات.