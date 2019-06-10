شكرا لقرائتكم خبر عن «مو صلاح» ونجوم الكرة الأفريقية على رأس خطة تسويق السياحة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن مصر لم تحصل بعد على نصيب عادل من حجم حركة السياحة الأفريقية الوافدة، مشيرا إلى أن وجود نجوم كرة القدم الأفرقة والمحترفين في المسابقات الأوربية فرصة مهمة لجذب الحركة للمقاصد السياحية المصرية بشكل عام ومنتجها الفريد السياحة الثقافية.

وقال «عثمان»، في بيان الاثنين: إن لجنة التسويق من ذلك المنطلق لديها مبادرة لترويج منتج السياحة الثقافية تستهدف تنظيم برامج سياحية للاعبين العالميين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك لقضاء برنامج يتناسب وقت اللاعبين، موضحا أنه يقوم بإجراء مجموعة من الاتصالات مع المسئولين والجهات المعنية لبحث سبل تنفيذ المبادرة بالرغم من ضيق الوقت.

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وأضاف أن تميمة البطولة هي «توت»، والتي ترمز إلى الملك الشاب توت عنخ أمون، والتي تثير الشغف ولدي ضيوف البطولة وتجعل لديهم رغبة في زيارة مقاصد الحضارة الفرعونية.

ووجه «عثمان» الدعوة إلى الدولي محمد صلاح لزيارة مدينة الأقصر مهد الحضارة، قائلا: إن «الأقصر تنتظرك أنت وأسرتك لمشاهدة عظمة بلادك»، مشيرا إلى أن الدعوة لزيارة الأقصر مفتوحة في الوقت الذي يناسب الدولي محمد صلاح، ومعايشة تجربة سياحية للصغيرة مكة تظل محفوره في ذاكرتها.

وتابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه من الضرورة استثمار تواجد كل هؤلاء النجوم في مصر، داعيا إلى أهمية العمل الحصول على أفضل محتوي بصري (فوتوغرافيا وفيديو) في مختلف المقاصد السياحية، ونشرها بشكل احترافي على صفحات التواصل الاجتماعي بحيث يتم إدارة ذلك المحتوي بما يتوافق وكل سوق يصدر حركة السياحة إلى المقصد المصري.

ولفت إلى أن مصر تعد بوابة أفريقيا، وقلبها النابض، وفرص العمل المشترك كبير ومبشره خاصة وأن مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية لعام 2018، أكدت أن نسبة السياحة الوافدة للقارة الإفريقية تضاعفت بين عامي 2000 و2016، كما أرتفع معدل الإنفاق السياحي بنسبة 150% خلال تلك الفترة، كاشفا عن فرص حقيقية لتقديم برامج سياحية مشترك للضيوف الوافدين من أسواق بعيد ترغب في برامج تجمع بين المغامرة والترفية ومنتج السياحة الثقافية.