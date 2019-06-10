شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنس» توقع عقد مع «المصرية للكهرباء» لتوريد أول محول رقمي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سيمنس، توقيع عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد أول محول كهربائي رقمي للسوق المصرية، حيث من المتوقع أن تعمل هذه المحولات المتطورة على زيادة مستوى الاعتمادية والكفاءة التشغيلية للطاقة التي يتم نقلها من محطتي محولات كفر الشيخ والزقازيق جهد 500/220 كيلوفولت بمنطقة الدلتا، والتي تشهد تنامي في معدلات الطلب على الطاقة.

وقالت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء: «إنها مع عمليات التنمية التي تشهدها مصر والتطور الكبير في قطاع الطاقة في مصر تمر شبكة الكهرباء المصرية في الوقت الراهن بتحولات غير مسبوقة على مستوى العرض والطلب، لذا تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تطبيق أحدث التقنيات من أجل زيادة كفاءة وقدرات الشبكة الوطنية، وقد أصبح التحول الرقمي عاملاً رئيسياً في البنية التحتية للشبكة، بما في ذلك المحولات الكهربائية التي ستساعدنا على تحسين مستويات توزيع الطاقة وتقليل الفاقد».

وفي إطار الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركة سيمنس بتوريد 14 محول كهربائي رقمي من طراز «Sensformer»، بالإضافة للقيام بكافة الأعمال الهندسية بما في ذلك تصميم وتصنيع وتركيب المحولات وإدارة الموقع مع توفير خدمات الاختبار والتشغيل التجريبي، حيث يتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح. وبما يدَّعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ أولوياتها المتعلقة بزيادة القدرات والسعات التشغيلية للشبكة، حيث اتفقت سيمنس مع الشركة على تنفيذ المشروع بسرعة وخلال جدول زمني ضيق بحيث يتم استكمال المشروع بحلول مايو 2020.

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وقال أشرف حماسة، نائب الرئيس التنفيذي الأول للطاقة والغاز لشركة سيمنس في مصر، إن قطاع الطاقة العالمي يشهد تغيرات غير مسبوقة، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده الشبكات الكهربائية والتي تتجه لأن تصبح رقمية، تعتمد على اللامركزية في الإدارة مع تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها لأقل مستوى ممكن.

وأضاف أن المحولات الذكية التي ابتكرتها سيمنس تُمهد الطريق لعصر «إنترنت الطاقة» التي تُصبح فيه جميع أنظمة الطاقة مُتصلة مع بعضها، قائلا: «إننا سعداء بتعميق شراكتنا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من خلال منحنا تلك الفرصة الهامة لتنفيذ وإدارة هذه المنظومة الكهربائية الجديدة التي تجسد المستقبل الرقمي لشبكة الكهرباء القومية في مصر، وأنّ الاعتماد على محولات سيمنس الرقمية سيتيح للشركة المصرية لنقل الكهرباء امكانية تحديد الحالة التشغيلية للوحدات بصورة دقيقة ولحظية، والتعامل الفوري مع الظروف والاحتياجات السوقية وتقليل التكاليف التشغيلية».

تجدر الإشارة أن المحولات الكهربائية تُمثِّل أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكات الكهرباء حيث تعمل على تنظيم مستويات الجهد والتيار الكهربائي الناتجة عن وحدات توليد طاقة مختلفة، بالإضافة لوظيفتها الرئيسية في تنظيم الجهد الكهربائي فإن محولاتSensformers الرقمية من سيمنس تعمل أيضاً كمراكز للمعلومات وذلك من خلال السماح لمُشغلي الشبكة من الدخول على منصة إلكترونية متصلة بتقنيات الحوسبة السحابية، تضم عدد ضخم من التطبيقات التي تحول بيانات الطاقة التي يتم جمعها في شكل رسوم بيانية توضيحية بما يتيح لهم التعرف على الحالة التشغيلية للأصول الإنتاجية، كما تُساعد تلك التحليلات على تحسين مستوى المرونة والعمليات التشغيلية للشبكة بأكملها مع منع حدوث الأعطال والأخطاء التشغيلية غير المتوقعة.

كما تتيح تلك المحولات لمُشغلي الشبكات الكهربائية ومُنتجي الطاقة بإدارة منظومة الطاقة التي أصبحت أكثر تعقيداً وزيادة الاعتماد على التشغيل الآلي، فإن محولات تعتمد أيضا على تقنيات Internet of Things أو ما يُعرف باسم «انترنت الأشياء» لتوفير قياسات فورية مباشرة حول مستويات الزيت ودرجات الحرارة ومعدلات الجهد الكهربائي فضلاً عن تحديد المواقع بنظام GPS حيث يتم جمع كافة هذه البيانات من خلال أجهزة استشعار ليتم بعد ذلك ارسالها من خلال الحوسبة السحابية لأجهزة اتصال مرتبطة بمحولات Sensformer من خلال شبكات الاتصال النقالة GSM أو شبكات الأثير اللاسلكية.