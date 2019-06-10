شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتفقد «معالجة ١٥ مايو» استعدادًا لتشغيل المنظومة الجديدة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، مجمع تقديم خدمات المعالجة للتخلص من القمامة بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة التابع للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو)، بحضور الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور هشام شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة والشركة، ورئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو، وعدد من أعضاء المجلس عن السكان.

وتأتي الزيارة في إطار الاستعداد لدخول منظومة المخلفات الجديدة في القاهرة حيز التنفيذ، حيث تمثل نسبة المخلفات بها 23.7% من إجمالي محافظات الجمهورية.

وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من العضو المنتدب وعدد من المهندسين العاملين بالشركة حول مراحل تشغيل عملية إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تتم في المجمع، الذي يعمل بطاقة ٢٥٠٠ طن إلى ٣٠٠٠ طن في اليوم، وتتضمن مراحل التشغيل أيضاً عمليات الفرز والتدوير للمخلفات وصولاً إلى كل من الكومبوست ووقود المرفوضات (RDF ) وكذا إدارة عملية الدفن الصحى للمرفوضات.

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كما تفقد «شعراوي» وقيادات الشركة والوزارة كافة مراحل منظومة الفرز وانتاج السماد العضوي ومعمل مراقبة الجودة للسماد وال(RDF )، وإنتاج بدائل الوقود واختتم الوزير الجولة التفقدية في المجمع بزيارة منظومة الدفن الصحي للمخلفات.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى مجموعة من شكاوى المواطنين من سكان مدينة 15 مايو والتى نقلها رئيس مجلس الأمناء وعلى رأسها تضرر الأهالى من أحد مصانع المخلفات الطبية بالمنطقة والذي يسبب بعض الانبعاثات والروائح الكريهة، حيث وعد الوزير بدراسة وضع المصنع وحل تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما شدد الوزير على ضرورة اهتمام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) بالمشاركة المجتمعية بمدينة 15 مايو والتفاعل بصورة مستمرة منع مطالب المواطنين من سكان المنطقة المجاورة لمجمع المخلفات، خاصة فيما يخص إقامة بعض المشروعات الخدمية للمواطنين ومنها أعمال التجميل والنظافة بالمدينة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التزام مسئولى المجمع بالضوابط والاشتراطات البيئة والصحية لمنظومة العمل.

وأكد «شعراوي» على أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال القمامة في نجاح المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة وضمان استدامتها، مشددا على أهمية توفير شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال من الإدارة المحلية.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) متعاقدة مع محافظة القاهرة منذ عام ٢٠٠٤ للتخلص من المخلفات البلدية من المنطقة الجنوبية للمحافظة.