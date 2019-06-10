شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإتصالات : تغريم إحدى شركات المحمول لسقوط شبكتها قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد المولي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز ألزم إحدى شركات الإتصالات التي شكا المواطنون من سقوط الشبكة الخاصة بها قبل عيد الفطر المبارك، بغرامة مالية كبيرة، متابعاً : لأول مرة يقوم الجهاز بتطبيق جزاء كبير جداً علي شركة من شركات الإتصالات التي سقطت الشبكة الخاصة بها قبل عيد الفطر.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الاثنين، تعقيباً علي تسأؤل النائب سعيد حساسين، حول الموقف الذي تم إتخاذه من شركة المحمول التى سقطت الشبكة الخاصة بها قبل عيد الفطر المبارك،وعما إذا كان هناك جزاء تم تطبيقه عليها.

Advertisements

وفي السياق ذاته أشار عبد المولي، إلى أنه تم الاستعانة بأكبر خبراء في العالم لقياسات الجودة وسيتم الإعلان عن تقرير في هذا الشأن الشهر القادم وتوقيع الجزاءات على الشركات المخالفة.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للإتصالات، إن الجهاز يعد بمثابة سيف علي رقبة شركات الإتصالات لضمان الجودة، وذلك في إطار النصوص القانونية واللائحية، ويطبق في سبيل ذلك الجزاءات علي المخالفين، لكن يجب أن يسبق ذلك إجراء تحقيق والتثبت من إدانة الشركة.

وأضاف عبد الفتاح، أن الجهاز تقدم ببلاغ ضد الشركة الألمانية لإبادة الحشرات وإحيلت إلي النيابة، لإرسالها رسائل تتسبب في إزعاج المواطنين، مما يؤكد عدم تقصير الجهاز لكن يجب أن يكون أيضا هناك شكوى من المواطنين.