شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 100 مدبغة بسور مجرى العيون ونقل أصحابها لأماكن بديلة بمدينة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة وهدم مندقة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير المنطقة ونقل السكان لوحدات بديلة بحى الأسمرات، ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية لتطوير صناعة ودباغة الجلود.

وتابع اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استئناف أعمال إخلاء منطقة المدابغ بسور مجرى العيون بحى مصر القديمة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم نقلها إلى منطقة الروبيكى، وإعادة المظهر الحضارى اللائق بالمنطقة، لكونها لها طابع تاريخى وسياحى.

وأكد نائب المحافظ على استمرار أعمال هدم المدابغ، مشيراً إلى أنه تم هدم عدد من المدابغ ليصل ما تم هدمه فى الفترة الأخيرة 30 مدبغة، بالإضافة إلى هدم 8 أكشاك ومطعم ومصنع للرخام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، واللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة.

Advertisements

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة أجهزة حى مصر القديمة بالتنسيق مع مديرية الأمن أزالت 6 مدابغ بمنطقة المدابغ ليصل إجمالى ما تم إزالته حتى الآن حوالى 100 مدبغة، وتم تعويض أصحابها حسب رغبتهم، إما بمقابل مادى أو توفير بديل بمنطقة صناعات الجلود بالروبيكى.

وأضاف المحافظ، بأن الدولة قامت بتوفير البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكى، حيث تم توفير ورش وومدابغ وأراضى لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجى لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى على مسطح 280 فدان تقريبا وغابة شجرية على مساحة 830 فدان، للاستفادة من المياه المعالجة، وهو الذى كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة، نظرا لعدم وجود صرف صناعى، وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم على شبكات الصرف الصحى، مما يؤدى إلى تدميرها بصفة دائمة.